Oroscopo Pesci 10 aprile 2020. Caterina Galloni: il senso del dovere

Oroscopo del 10 aprile 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): il senso del dovere.

Fine settimana in compagnia della Luna in Sagittario: è probabile che non abbiate modo di riposare, in un modo o in un altro dovrete sacrificare parte del vostro tempo, forse più di quanto vorreste. Non ne avrete voglia, vorreste eludere l’obbligo ma il senso del dovere, la vostra coscienza ve l’impediranno.

Amore: soli, la voglia di cedere alla passione è forte, potreste anche fare degli incontri – a distanza – ma sembra che nessuno vi piaccia davvero. In coppia: preoccupazioni, qualche contrarietà e la relazione ne risente. Parlarne con il partner oggi sarà d’aiuto a trovare delle soluzioni.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com