Oroscopo Pesci 10 marzo 2020. Caterina Galloni: una notizia entusiasmante

Oroscopo del 10 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): una notizia entusiasmante.

Mercurio torna in moto diretto e il 16 marzo tornerà nel vostro segno: se aspettate una risposta, notizie da una persona o un incontro, presto le avrete. Ma non solo, quando rientrerà in Pesci, il pianeta sarà in buon aspetto con Urano: potreste ricevere una notizia entusiasmante!

Inoltre, in questi due giorni focalizzerete più che mai l’attenzione sui settori che ritenete importanti e in cambio avrete splendide gratificazioni. Amore: in coppia, l’atmosfera è molto romantica, insieme al partner guardate al futuro con grande serenità.

Soli: il pensiero di un/a ex continua a essere presente nella mente e di lanciarvi in una nuova storia non se ne parla. In ogni caso, attaccarvi ai ricordi di un amore del passato è davvero controproducente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com