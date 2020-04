Oroscopo Pesci 11 aprile 2020. Caterina Galloni: la gestione del denaro

Oroscopo del 11 aprile 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): la gestione del denaro.

Mercurio entra in Ariete e fino al 27 aprile sosterà nel vostro settore delle finanze. Il che vuol dire riflettere prima di fare acquisti impulsivi online e se proprio non saprete resistere fate in modo che costi poco.

Di qualsiasi cosa si tratti, occhio a come gestite i soldi – compresi prestiti ad altri, ecc. – prima di metter mano al portafoglio chiedetevi se avete abbastanza denaro per arrivare a fine mese. Prima che agli altri, pensate a voi!

Amore: in coppia, poco importa se la situazione generale non è splendida: mano nella mano, con il partner supererete tutto! Soli: dichiarazione d’amore in vista! Per ora si tratta solo di belle parole ma in seguito, concretizzerete.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com