Oroscopo Pesci 11 marzo 2020. Caterina Galloni: via libera a un progetto

Oroscopo del 11 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): via libera a un progetto.

Qualsiasi relazione, lavoro o vita privata, stringiate ora sarà forte e avrete la sensazione che la o le persone vi sostengano pienamente, vi danno piena fiducia. Con queste premesse potreste sentirvi in grado di realizzare tutto (o quasi).

E questo tipo di coinvolgimento cambierà in positivo, alcuni aspetti della vostra personalità. Infine, non è escluso che arrivi il via libera per la concretizzazione di un progetto che avete a cuore.

Amore: in coppia, siete teneri come agnellini e nei confronti del partner siete pieni di attenzioni. Il che vi garantisce complicità e stabilità. Soli: se avete intenzione di conquistare una persona, siate voi stessi, evitate atteggiamenti che non vi appartengono.

