Oroscopo Pesci 12 aprile 2020. Caterina Galloni: chiedere troppo

Oroscopo del 12 aprile 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): chiedere troppo.

Con la Luna in Sagittario, l’atteggiamento migliore à quello di evitare di chiedere troppo. Oltretutto avrete la piacevole sensazione di non dipendere da nessuno. Saturno in Acquario vi chiede di limitare le pretese e voi avete capito che è nel vostro interesse.

Ora dovete metterlo in pratica e soddisfare i vostri bisogni da soli, quanto meno la maggior parte. Amore: in coppia, è una giornata senza nuvole, il futuro vi sembra radioso. Soli: una conquista c’è ma non partite in quarta, prendete tempo. L’amore sa aspettare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com