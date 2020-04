Oroscopo Pesci 13 aprile 2020. Caterina Galloni: contatti favoriti

Oroscopo del 13 aprile 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): contatti favoriti.

E’ una settimana positiva, in cui i contatti sono in primo piano e promettono belle possibilità. Le conversazioni on line sono favorite e vi daranno la possibilità di approfondire la conoscenza con le persone, soprattutto con chi è sulla vostra lunghezza d’onda.

E il buon aspetto di Venere, inoltre, indica che trarrete grande piacere cucinando gustose pietanze. Amore: in coppia, slanci di passione! Soli: non sono eslcusi, come detto, piacevoli incontri online.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com