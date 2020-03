Oroscopo Pesci 13 marzo 2020. Caterina Galloni: il troppo stroppia

Oroscopo del 13 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): il troppo stroppia.

L’armonia tra Marte e Nettuno vi dota di grande autostima, avete fiducia in voi stessi. Ma, attenzione, il troppo stroppia… Il rischio è quello di non utilizzare il vostro senso critico per timore di distruggere l’immagine che avete di una persona o per paura che non vi voglia più bene.

Amore: in coppia, c’è complicità, con il partner la passione è al top! La relazione è di acciaio inossidabile. Soli: la solitudine non vi pesa eppure il vostro fascino fa colpo: in programma ci sono incontri inattesi!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com