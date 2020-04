Oroscopo Pesci 14 aprile 2020. Caterina Galloni: chiedere un aiuto

Oroscopo del 14 aprile 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): chiedere un aiuto.

Se avete intenzione di far progredire un progetto, la Luna in Capricorno annuncia che troverete chi sarà pronto a sostenervi. Ma dovrete metterci del vostro e non aspettare che tutto vi sia offerto su un piatto d’argento.

Se volete un aiuto, dovete attivarvi, chiamare le persone, parlare del vostro obbiettivo. Amore: in coppia, se l’atteggiamento del partner non è rassicurante come vorreste, vi porrete mille domande. Parlatene apertamente, senza covare dubbi. Soli: in alcuni momenti il vostro status non vi pesa, in altri avvertite il peso della solitudine. Meglio rimandare nuove conoscenze.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com