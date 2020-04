Oroscopo Pesci 15 aprile 2020. Caterina Galloni: dire “no”

Oroscopo del 15 aprile 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): dire “no”.

Potreste essere tentati di adattarvi ai piani di una persona, per voi in effetti è più facile che dire “no” ma non è qualcosa che andrebbe a vostro vantaggio.

Anche se siete amici per la pelle o collaborate nel lavoro, cercate di mantenere la vostra posizione con fermezza. Su un altro piano: è un buon momento per riflettere in santa pace: sarà d’aiuto a risolvere eventuali problemi.

Amore: in coppia, evitate di imporre le vostre esigenze, parlatene ma senza pretendere. Soli: con un/a amico/a c’è grande complicità ma siete sicuri si tratti solo di amcizia? Preparatevi all’eventualità che sia amore.

