Oroscopo Pesci 15 marzo 2020. Caterina Galloni: esprimere le opinioni

Oroscopo del 15 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): esprimere le opinioni.

Il buon aspetto Sole-Plutone vi spinge a esprimere le opinioni apertamente. E fate bene! A volte è necessario stabilire un limite e mostrare le emozioni: è l’unico modo per risolvere le situazioni. Anche se vi circonda non dovesse essere d’accordo, cercate di essere fermi, non demordete perché loro stessi potrebbero trarre beneficio da ciò che direte.

Amore: in coppia, cercate di condividere un’attività. Fare qualcosa insieme sarà utile a rafforzare la complicità. Soli: sembra che attiriate persone che non fanno per voi o che sono già impegnate.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com