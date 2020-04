Oroscopo Pesci 18 aprile 2020. Caterina Galloni: la pigrizia

Oroscopo del 18 aprile 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): la pigrizia.

La Luna sosta nel vostro segno e non sorprenderebbe se foste più pigri del solito. Ma tenete presente che a furia di non fare niente, avrete ancor meno energie.

In questo fine settimana, seppure stando in casa, cercate di muovervi di più. E, infine, non trascurate la vostra immagine: stare in isolamento non vuol dire lasciarsi andare!

Amore: in coppia, è tempo di fare nuovi progetti, isolamento permettendo. Soli: una persona che conoscete da tempo – e che vi piace – dichiararerà i suoi sentimenti. Non aspettavate altro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com