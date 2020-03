Oroscopo Pesci 18 marzo 2020. Caterina Galloni: dire la verità

Oroscopo del 18 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): dire la verità.

La congiunzione Luna-Marte-Saturno-Plutone in Capricorno può essere che scateni preoccupazioni per un/a amico oppure che un progetto catturi completamente la vostra attenzione, forse in modo eccessivo. Forse siete impazienti di concretizzarlo ma sembra che ci sia ancora da aspettare…

Su un altro piano: il quartetto planetario potrebbe spingervi a dire la verità, a chiarire alcune situazioni. Se si tratta di un disaccordo, fate attenzione poiché parlando potreste aumentare le tensioni e il conflitto prendere una piega pericolosa.

Amore: in coppia, alti e bassi, il partner potrebbe rimproverarvi di freddezza oppure di gestire male il budget. Soli: in questo momento, sognate più del solito: l’amore reale è in stand-by.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com