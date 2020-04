Oroscopo Pesci 19 aprile 2020. Caterina Galloni: nuovi contatti

Oroscopo del 19 aprile 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): nuovi contatti.

Il Sole in Toro, fino al 20 maggio, punta i riflettori sul vostro settore della comunicazione. Abbonderanno le opportunità per socializzare e svolgere un lavoro online. Avrete la possibilità di stringere nuovi e preziosi contatti.

In ogni caso, visto nei prossimi giorni il Sole sarà in dissonanza con Saturno, potreste avere dei dubbi sulla bontà di un progetto o di un piano: provateci comunque e avrete successo.

Amore: in coppia, dal partner vi aspettate molto ma dovrete dar prova di pazienza. Soli: si profila una nuova conoscenza e voi coglierete l’occasione per vivere belle emozioni.

L’oroscopo 2020 dei PESCI: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

Aiutate costantemente chi vi circonda ma quando inizierete a pensare a voi? Con Nettuno che transita nel vostro segno dal 2011 non è facile dare una risposta ma se pensate di aver perso il vostro tocco magico, non avete avuto la possibilità di esprimere voi stessi, nel 2020 è tempo di ritrovarvi!

Con Giove in Capricorno in buon aspetto con Nettuno – il 20 febbraio, 27 luglio e 12 ottobre – ne avrete l’opportunità unendovi a un gruppo: può trattarsi di politica, religione o un altro interesse, i due pianeti vi spingono a uscire e trovare la vostra tribù.

Potreste già avere una famiglia e con Venere in Gemelli dal 3 aprile al 7 agosto, vi godrete bei momenti ma tenete presente che più tempo trascorrete con i familiari e più rischiate di perdere il contatto con voi stessi, con la vostra indipendenza!

La dissonanza tra Venere e Nettuno (3 maggio, 20 maggio e 27 luglio) vi sfida a mollare un pochino i legami con le persone care e capire chi siete al di fuori della dinamica familiare. Fortunatamente, Marte nel vostro segno (12 maggio-27 giugno) vi darà maggiore sicurezza e il coraggio di mettervi in gioco.

Acquisirete maggiore comprensione su chi siete veramente e cosa altrettanto importante, chi NON siete. I problemi nel capire i confini potrebbero riaffiorare intorno con la congiunzione Marte-Nettuno, il 13 giugno, ma ricordate: se qualcosa vi sembra ormai “superata” avete tutto il diritto di dire no. E sarà proprio quel “no” a darvi il potere di dire un “sì” più deciso a ciò che davvero volete!

Lavoro: mostrerete il talento, le capacità e vi distinguerete, otterrete belle gratificazioni! Se il lavoro attuale non vi consente di sfoderare le competenze, è un buon anno, in particolare gennaio e febbraio con Marte nel vostro segno, per cercare di trovarne uno che ve lo permetta. Divertendovi e senza pressioni otterrete risultati top! In particolare settembre, potrebbe segnare l’inizio di un nuovo ciclo lavorativo.

Denaro: nel 2020 non sarete molto concentrati sul denaro e ciò comportare dei problemi. Quando si tratta del budget, cercate di essere razionali e meno creativi e fate del vostro meglio per evitare acquisti futili. E ciò vale anche se doveste guadagnare di più: il rischio è che più avrete disponibilità e più spenderete!

Amore: la relazione di coppia migliora, con il partner circolerà dolcezza, tenere attenzioni. Non è escluso che insieme, movimenterete piacevolmente la vita sociale. Se siete soli, ad attendervi c’è una bella – e seria – storia d’amore, non trascorrerete il Capodanno 2020 a invidiare chi è in coppia: tra queste ci sarete voi, felici e innamorati!

Salute: belle energie e potreste essere intenzionati eliminare qualche cattiva abitudine: è tempo di prendere cura di voi stessi, dello stile di vita, dell’alimentazione e di perseverare in questo impegno.