Oroscopo Pesci 20 maggio 2020. Caterina Galloni: una scelta

Oroscopo del 20 maggio 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): una scelta.

Sole in Gemelli. Alcune conversazioni potrebbero essere una spinta al cambiamento. Guarderete al passato e vi farete molte domande sul futuro.

In ogni caso, di fronte a una scelta, evitate che siano gli altri a decidere al posto vostro. Sapete bene cosa dovete fare, come muovervi.

Amore: in coppia, voi avete voglia di stare un po’ da soli. Soli: circola pessimismo, un po’ di insoddisfazione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com