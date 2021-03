Oroscopo Pesci 20 marzo 2021: oroscopo Pesci 20 marzo, amore, umore, soldi, lavoro

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo Pesci 20 marzo 2021 (20 febbraio-20 marzo): desiderio di comfort e sicurezza

Oroscopo Pesci 20 marzo: umore

Il Sole entra in Ariete e il denaro, il guadagno sarà al centro della vostra attenzione, sia perché avrete più entrate sia perché spenderete di più. In ogni caso, questo transito vi consentirà di cambiare in meglio questo settore della vostra vita, stimolerà la vostra capacità di fare soldi.

E’ possibile, inoltre che l’attività riprenda da un punto di vista finanziario oppure se ne avete iniziata una, vi garantirà belle entrate. Venere, domani entrerà in Ariete: la congiunzione con il Sole accentua il desiderio di comfort e sicurezza.

Oroscopo Pesci 20 marzo: amore

In coppia: circola un po’ di tensione e avrete la tendenza a rifugiarvi nel vostro mondo dove, forse, non è previsto il partner.

Soli: per conto vostro, con zero voglia di fare incontri. Sembra che oggi la fiducia negli altri sia svanita.

