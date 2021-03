Oroscopo Pesci 21 marzo 2021: oroscopo Pesci 21 marzo, amore, umore, soldi, lavoro

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo Pesci 21 marzo 2021 (20 febbraio-20 marzo): Venere vi fa guadagnare di più

Oroscopo Pesci 21 marzo: umore

Venere esce dal vostro segno e oggi entra in Ariete, nel vostro settore del denaro: il transito è comunque positivo poiché potrebbero esserci delle entrate di denaro, avrete la possibilità di guadagnare di più anche attraverso il lavoro. Il transito accentua il vostro desiderio di comfort, di sicurezza e vi spinge a pensare prima di tutto alle vostre esigenze.

Abbiamo detto che il passaggio è ottimo per guadagnare, tuttavia non sempre vi farà gestire perfettamente il denaro. Nel caso intendiate fare un acquisto che implica una scelta, evitate di agire in modo impulsivo e prima riflettete con attenzione.

Oroscopo Pesci 21 marzo: amore

In coppia: potreste sentire che il partner è un po’ distante, cercate in questo caso di riannodare il dialogo.

Soli: cercate di avere più sicurezza in voi stessi, smettete di giudicarvi severamente! E’ solo così che rilancerete la vita sociale.

