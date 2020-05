Oroscopo Pesci 22 maggio 2020. Caterina Galloni: cambiamenti in casa

Oroscopo del 22 maggio 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): cambiamenti in casa.

Novilunio in Gemelli. Momento ideale per cambiare qualcosa in casa. Ridipingere le pareti o lavorare a un progetto più grande.

Fare nuove scelte riguardo ai mobili e la funzione di determinate stanze. L’importante è che puntiate sulla praticità mantenendo il comfort.

Amore: in coppia, parlate pure di progetti purché siano realizzabili! Soli: occhio alle delusioni in agguato.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com