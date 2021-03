Oroscopo Pesci 22 marzo 2021: oroscopo Pesci 22 marzo, amore, umore, soldi, lavoro

Oroscopo Pesci 22 marzo 2021 (20 febbraio-20 marzo): ottenere ciò che meritate

Oroscopo Pesci 22 marzo: umore

E’ tempo di impegnarvi sui vostri obbiettivi, anche riguardanti le finanze, e ottenere ciò che meritate. Dipende da voi dunque, rimboccate le maniche. Al contempo, occhio a parlare senza riflettere: senza volerlo potreste offendere chi avete di fronte.

Il vostro segno detesta i conflitti, li evitate come la peste ma in questo caso, non potrete far altro che chiedere scusa così che l’episodio sia dimenticato velocemente. Non è escluso, tuttavia, che siate voi a prendere nel verso sbagliato ciò che vi dirà una persona che forse cerca solo di spingervi ad agire.

Oroscopo Pesci 22 marzo: amore

In coppia: potreste provare rancore nei confronti del partner ma riesumare il passato non serve a niente. Andate oltre.

Soli: forse ripenserete a qualche spiacevole esperienza del passato. E’ ora di voltare pagina.

