Oroscopo Pesci 23 maggio 2020. Caterina Galloni: la saggezza

Oroscopo del 23 maggio 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): la saggezza.

Le vostre idee brillano di nuova luce e l’impossibile potrebbe sembrarvi possibile. Saggezza. Non inseguite obbiettivi e progetti poco realistici.

Non decidete sull’onda dell’impulsività, anche se ciò potrebbe sembrarvi frustrante. E’ un buon momento per migliorare le relazioni.

Amore: in coppia, voglia di stare per conto vostro. Soli: sbalzi d’umore che non favoriscono nuovi incontri.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com