Oroscopo Pesci 23 marzo 2020. Caterina Galloni: eliminare le paure

Oroscopo del 23 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): eliminare le paure.

Saturno in Acquario – fino al 1° luglio e successivamente da dicembre fino a marzo 2023 – si posiziona alle spalle del vostro segno: il che vi permetterà di essere più realistici e meno ingenui. E’ solo una delle interpretazioni del transito: potreste, ad esempio, affrontare i vostri demoni interiori, quelle paure che vi ostacolano.

Per evolvere, progredire, Saturno vuole che nella vostra vita manteniate solo situazioni di cui avete realmente bisogno. Un processo che a volte vi sembrerà lento ma che al contempo può essere molto gratificante. Nel corso del transito è importante che vi liberiate dei rimpianti o dei fallimenti e delle delusioni.

Vi sentirete più energici, leggeri e pronti a una nuova partenza. Amore: in coppia, oggi insieme al partner potreste dare il via a qualche piccolo cambiamento in casa, in un’amosfera di grande armonia. Soli: per il momento, la presenza degli amici vi basta, vi rende sereni.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com