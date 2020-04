Oroscopo Pesci 24 aprile 2020. Caterina Galloni: amicizie al top

Oroscopo del 25 aprile 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): amicizie al top.

E’ un fine settimana ottimo sul fronte delle amicizie, della comunicazione e le vostre idee, i consigli sono unici e molto richiesti!

Tuttavia, la dissonanza Mercurio-Giove potrebbe spingervi, più in generale, a prendere delle decisioni affrettate.

Praticare un po’ di esercizio fisico vi sarà d’aiuto a canalizzare le energie.

Amore: in coppia, la relazione è solida per cui non c’è motivo di essere inquieti.

Soli: se vi piace una persona che aspettate a dichiararvi? Non perdete tempo, è il momento giusto!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com