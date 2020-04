Oroscopo Pesci 24 aprile 2020. Caterina Galloni: un passo indietro

Oroscopo del 24 aprile 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): un passo indietro.

La dissonanza Mercurio-Plutone, fino a domenica, è un invito a non chiedere nulla poiché ricevereste immediatamente una risposta negativa.

Soprattutto se la richiesta riguarda il denaro, sarà un no irrevocabile.

Forse avete abusato della gentilezza e della generosità delle persone care?

In ogni caso, per il momento fate un passo indietro e guardate come evolveranno le cose.

Più in generale, mettete in conto che in questi giorni è possibile che le persone care, il partner o nuovi contatti, siano poco attenti ai vostri bisogni, alle esigenze.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com