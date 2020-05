Oroscopo Pesci 24 maggio 2020. Caterina Galloni: più liberi

Oroscopo del 24 maggio 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): più liberi.

E’ una domenica in cui siete in vena di divertimento. Volete staccare la spina, quanto basta per sentirvi più liberi. E la creatività è al top.

Potreste decidere di lanciarvi in un progetto che vi farà progredire, oppure esplorare nuove idee o trovare la soluzione a un problema.

Amore: soli, l’apparenza inganna, tenetelo presente. In coppia: evitate di far ingelosire il partner. A che serve?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com