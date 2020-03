Oroscopo Pesci 24 marzo 2020. Caterina Galloni: chiedere la luna

Oroscopo del 24 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): chiedere la luna.

Il Novilunio in Ariete punta i riflettori sui vostri bisogni affettivi e finanziari. Evitate, in ogni caso, di chiedere agli altri ciò che obbiettivamente non possono darvi. Oggi non vi ponete limiti e non capite quelli degli altri: il che potrebbe giocarvi qualche brutto scherzetto.

Infine, evitate di pensare che gli altri debbano indovinare ciò che volete: parlate chiaramente! Amore: in coppia, troverete il modo per trascorrere una giornata all’insegna della complicità e del romanticismo! Soli: è possibile che vi piacciano due persone ma non sappiate chi scegliere. Prima di decidere, riflettete bene.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com