Oroscopo Pesci 25 maggio 2020. Caterina Galloni: il primo passo

Oroscopo del 25 maggio 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): il primo passo.

C’è un tempo per riflettere e un tempo per entrare in azione. Mettete in pratica le idee, le intuizioni. Pensare troppo può essere è un problema.

Rischia di bloccarvi. Sfruttate l’energia, le vostre abilità, in qualcosa che accenda la passione. Fatto il primo passo, non tornerete indietro.

Amore: in coppia, splendida atmosfera. Soli: energie al top, voglia di conquistare. Tutto vi sembra possibile.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com