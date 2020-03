Oroscopo Pesci 25 marzo 2020. Caterina Galloni: armonia con le persone care

Oroscopo del 25 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): armonia con le persone care.

Venere in Toro è positiva e fino al 3 aprile promette di stabilire una bella armonia con le persone care che, in questo periodo di isolamento, vivono con voi. E andare d’accordo non è sempre scontato…

E’ possibile che se siete alla ricerca di un impiego, navighiate su Internet per scovare annunci interessanti. Potreste trovare qualcosa di temporaneo – da svolgere successivamente – ma che vi garantirà delle entrate.

Amore: in coppia, il romanticismo non manca ma sembra che non manchino nemmeno delle discussioni per questioni di denaro. Soli: l’amore? Per ora è tutto nella vostra testa, pensate a una persona che vi attrae parecchio ma per oggi vi sta bene così.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com