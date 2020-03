Oroscopo Pesci 27 marzo 2020. Caterina Galloni: no allo stress

Oroscopo del 27 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): no allo stress.

E’ possibile che data la situazione attuale, siate stati costretti ad annullare qualcosa che per voi era importante. E’ solo rimandata, quanto meno è ciò che sperate poiché avete puntato parecchio. Per il momento, cercate di non pensarci, evitate di stressarvi inutilmente e concentratevi invece su quanto dovete fare in casa o per le persone care. Amore: in coppia, forse per colpa dell’isolamento, sembra che il partner pensi troppo, sia inquieto/a e vi trascuri. La ricetta magica è parlare d’amore. Soli: per caso vi siete innamorati di una persona già impegnata? Smettete di sognare, evitate di prendere cantonate.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com