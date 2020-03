Oroscopo Pesci 28 marzo 2020. Caterina Galloni: desideri e aspettative

Oroscopo del 28 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): desideri e aspettative.

Per oggi, l’ansia cronica vi lascia in pace e trascorrerete una giornata serena, vi impegnerete per rendere l’atmosfera piacevole e confortevole. Non è escluso che facciate il punto sui vostri desideri, le aspettative: il che vi permetterà di ripartire su basi migliori. Il vostro istinto non sbaglierà!

Amore: in coppia, ci sono momenti romantici, pensieri positivi, provate splendide emozioni. Soli: se una persona vi attrae cercate di essere meno esigenti. Invece che avvicinarla rischiate di farla scappare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com