Oroscopo Pesci di domani 29 dicembre 2018. Caterina Galloni: evitare una persona ma...

Oroscopo del 29 dicembre 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci ((20 febbraio-20 marzo): evitare una persona ma…

Se state evitando un amico/a con cui ci sono stati dei problemi, potreste perdere la possibilità di risolvere la situazione. Ignorare questa opzione è sicuramente più facile ma parlare è la soluzione migliore. I passaggi attuali annunciano che risolverete tutto e l’amicizia sarà più forte di prima.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com I Pesci nel 2018.

Nel 2017 vi siete scontrati con delle delusioni che hanno lasciato un gusto amaro ma quest’anno entrate in nuovo ciclo di realizzazione, siete pronti ad ampliare gli orizzonti, applicare le lezioni tratte dalle esperienze recenti, raccogliere le sfide e realizzare le ambizioni! Il lavoro è al centro della scena, farete di tutto, non lesinerete l’impegno per concretizzare ideali e progetti e, all’occorrenza, anche correre qualche rischio. Buone opportunità anche per chi è in cerca di un impiego. Denaro: dite pure addio alla sindrome mani bucate. Nel 2018 sarete più oculati e gestirete al meglio il budget, non prenderete decisioni avventate. Amore: è col partner, che nei momenti più impegnativi dell’anno ritroverete serenità, dolcezza e tranquillità; se siete in crisi, potreste proporre la classica pausa di riflessione ma, in realtà, dare il via a una separazione che vi sembrerà una liberazione. Soli: l’amore brilla, ci sono parecchi incontri entusiasmanti ma attenzione a scegliere il partner giusto per non ricadere negli errori di sempre. Forma psicofisica: è eccellente! Ed è l’anno giusto per ricaricarvi di energie positive ed, eventualmente, uscire definitivamente fuori da patologie croniche.