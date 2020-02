Oroscopo Pesci 29 febbraio 2020. Caterina Galloni: ascoltare una persona

Oroscopo del 29 febbraio 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): ascoltare una persona cara.

Venere in Ariete è in dissonanza con Saturno e Plutone: aspetti che vi invitano a ascoltare e attentamente chi vi circonda. Solitamente è difficile che vi accorgiate che le cose, per loro, non vanno bene e quando ve lo dicono, cadete dalle nuvole.

Se oggi, dunque, intuite che sta accadendo qualcosa a una persona cara, seguite l’istinto e fate in modo che l’altro/a si confidi. Evitate di ignorare la situazione poiché potreste essere di grande aiuto: sfogarsi fa sempre un gran bene, è un sollievo.

Amore: in coppia, il partner è attratto irresistibilmente dal vostro potere di seduzione. La relazione è più solida che mai. Soli: è difficile che stasera torniate a casa senza una conquista. Semaforo verde all’inizio di una nuova storia.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com