Oroscopo Pesci 29 marzo 2020. Caterina Galloni: ipersensibili

Oroscopo del 29 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): ipersensibili.

Più emotivi del solito, molto sensibili a tutto ciò che gli altri pensano o dicono di voi. E’ l’effetto della Luna in Gemelli ma evitate di leggere nella loro mente perché potreste sbaliare.

Potreste immaginare, ad esempio, che si parli male di voi e crederci come se fosse vero. Fate in modo che non si trasformi in un chiodo fisso e dedicatevi ad altro.

Amore: in coppia, bei momenti di complicità, sorprenderete il partner con numerose piccole attenzioni. Soli: occhio perché in questo momento attirate persone poco disponibili, che non vogliono impegnarsi in una relazione stabile.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com