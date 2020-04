Oroscopo Pesci 3 aprile 2020. Caterina Galloni: riannodare una relazione

Oroscopo del 3 aprile 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): riannodare una relazione.

Con Venere in Gemelli, fino al 7 agosto, le interprezioni sono varie: potreste riprendere i contatti con una persona amata in passato e con cui vorrete riannodare la relazione oppure potreste approfittare – si fa per dire – dell’isolamento per cambiare qualcosa in casa, ad esempio la disposizione dei mobili, così da renderla calda e più accogliente.

Infine, potreste interessarvi a un’abitazione vista su internet ma, ovviamente, prima di giugno o luglio non concluderete nulla. Ma il lungo transito vi permette di rafforzare i rapporti con i familiari e da parte vostra, farete il possibile per mantenere pace e armonia.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com