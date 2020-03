Oroscopo Pesci 30 marzo 2020. Caterina Galloni: chiudere una situazione

Oroscopo del 30 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): chiudere una situazione.

Con l’arrivo di Marte in Acquario, fino al 12 maggio, le energie non saranno al top. Potreste aver bisogno di stare per conto vostro per riflettere così da sistemare alcune questioni o capire quale sarà il prossimo passo o la direzione da imboccare.

In generale, questo è il momento giusto per ricaricare le batterie o gestire situazioni che state trascinando (forse le avete volutamente ignorate) così da sbarazzarvene definitivamente.

Amore: in coppia, il partner potrebbe urtare la vostra sensibilità, oggi sembra che non vi ascolti. Soli: una solitudine voluta ed è meglio così. Gli incontri odierni – seppure a distanza – non promettono nulla di buono.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com