Oroscopo del 31 gennaio 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): amici affidabili.



Avete la sensazione che nessuno, in questo momento, con voi sia davvero sincero? Se volete esaminare la vostra situazione in modo realistico parlate con gli amici più cari: saranno pronti a dire la verità e farvi sbarazzare di alcune fantasie presenti solo nella vostra mente. Forse non sarà piacevole da ascoltare ma è ciò di cui avete bisogno per apportare nella vostra vita alcuni cambiamenti. Mostrate apprezzamento per la loro affidabilità! Amore: soli, se fate un incontro siete pregati di non partire in quarta, cercate di approfondire la conoscenza. In coppia: circola insoddisfazione, oggi vedete tutto nero. In questo caso, meglio stare per conto vostro e non prendervela con il partner.

