Oroscopo Pesci 31 marzo 2020. Caterina Galloni: autostima al top

Oroscopo del 31 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): autostima al top.

La Luna in Cancro promette una giornata positiva: sarete contenti dell’atteggiamento che le persone care hanno nei vostri confronti. Saranno gentili e mostreranno considerazione. Ed è importante per la vostra autostima, spesso bistrattata. Spesso, infatti, non vi apprezzate nel giusto valore ma, per fortuna, oggi non sarà così.

Su un altro piano, se dovete risolvere una situazione e avete bisogno di un aiuto, parlarne con una persona di cui vi fidate, vi farà sentire leggeri. Potreste scoprire che il problema è meno grave di quanto pensavate.

Amore: in coppia, il partner pende dalle vostre labbra: vi ama infinitamente! Soli: probabile vi troviate di fronte a una scelta: continuare un flirt o interromperlo senza tornare indietro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com