Oroscopo Pesci 4 marzo 2020. Caterina Galloni: dire dei “no”

Oroscopo del 4 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): dire dei “no”.

Mercurio oggi rientra in Acquario ma il 16 tornerà a sostare nel vostro segno: il pianeta vi chiede di mostrare la capacità di dire “no” alle persone care e agli altri in generale. Sono delle costrizioni che vi imponete ripetutamente e forse perché pensate sia un vostro preciso dovere oppure vi hanno cresciuto in questo modo.

Ma ora dovete riflettere sull’impatto che questo atteggiamento ha sulla vostra vita. Amore: in coppia, il partner ha la precedenza su tutto e c’è il rilancio della passione! Soli: in programma c’è un incontro ma, per il momento, non sembra siate disposti a impegnarvi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com