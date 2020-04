Oroscopo Pesci 5 aprile 2020. Caterina Galloni: manifestare il disappunto

Oroscopo del 5 aprile 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): manifestare il disappunto.

Con la Luna in Vergine, l’atteggiamento di una persona cara potrebbe irritarvi parecchio ma non farete scenate, rimarrete in silenzio rimuginando per conto vostro.

Ma è un errore e sarebbe più saggio manifestare apertamente il vostro disappunto. Più in generale, anche se avete un’idea da convidere oggi rischiate di stare zitti perché temete delle critiche. Anche in questo caso, la cosa migliore è parlare!

Amore: in coppia, fingete di sentire alcuni rimproveri del partner, preferite eludere le conversazioni serie, argomenti che vi infastidiscono.

