Oroscopo del 5 febbraio 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): premurosi con un collega.

Potreste avere la sensazione che un socio o un collega abbia un atteggiamento diverso e il fatto turbarvi. Non aspettate che vi dia delle spiegazioni, chiedete per primi cosa sta accadendo, cos’è che non va. Il silenzio, infatti, potrebbe essere scambiato per indifferenza. Parlatene gentilmente, chiedete qual è la sua preoccupazione e cosa potete fare per essere d’aiuto. Anche se non doveste ottenere una risposta, l’altro/a saprà che siete premurosi nei suoi confronti. Amore: in coppia, potreste prendere delle decisioni senza consultare il partner, il che non sembra un buona idea. Soli: cercate di non confondere l’amore con l’amicizia perché creereste solo una gran confusione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com