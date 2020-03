Oroscopo Pesci 5 marzo 2020. Caterina Galloni: l’amore vi fa sognare

Oroscopo del 5 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): l’amore fa sognare.

Se ultimamente vi siete lanciati – per piacere personale o per lavoro – nella vita sociale, l’arrivo di Venere in Toro aggiungerà ulteriore lucentezza. Avete voglia di incontrare volti nuovi, stringere nuove relazioni?

Con questo transito ne avrete la possibilità e vi sentirete al top! In ogni caso, non dimenticate di rilassarvi e ricaricare le batterie. Con questopassaggio è inoltre possibile una cotta, un flirt che vi faranno sognare. Per il vostro segno è importante far lavorare l’immaginazione, anche se in realtà non accade nulla. Ma ora è davvero possibile che nasca una splendida relazione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com