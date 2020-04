Oroscopo Pesci 6 aprile 2020. Caterina Galloni: un progetto online

Oroscopo del 6 aprile 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): un progetto online.

Potreste essere coinvolti con altre persone in un progetto – per ora online – e nonostante richieda tempo ed energie ne trarrete enormi vantaggi.

In generale, è una giornata in cui la comunicazione è al top e se desiderate sentire gli amici cari, avete via libera: vi sentirete allegri e leggeri. Amore: in coppia, il partner potrebbe aver bisogno di amorevoli attenzioni, se sarete disposti vi sentirete ancora più legati. Soli: seppure online, non lasciatevi scappare l’opportunità di vivere un’avventura piccantina.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com