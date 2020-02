Oroscopo del 6 febbraio 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): momenti deliziosi.

E’ un giovedì dolcissimo, siete di buonumore e noterete con gioia che le persone cercano la vostra compagnia. Per non parlare dell’incantevole senso dell’umorismo: assecondatelo, dite ciò che vi viene in mente, avrà il potere di far ridere di cuore chi vi circonda e vi sentirete gratificati. Nel lavoro, avete buone idee che vanno condivise per cui, bando ai dubbi! Amore: in coppia, momenti deliziosi con il partner, siete decisi di far evolvere la relazione. Soli: che aspettate a esprimere i sentimenti che provate per una persona?

