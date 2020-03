Oroscopo Pesci 6 marzo 2020. Caterina Galloni: commettere degli errori

Oroscopo del 6 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): commettere degli errori.

Circola un po’ di confusione riguardo a un’attività che normalmente vi sembrerebbe molto semplice. Potreste commettere degli errori e dover rifare tutto da capo oppure esserci degli ostacoli imprevisti che vi infastidiranno.

Oggi e domani non sono le giornate ideali per affrontare attività complesse, ma semplificarle sicuramente vi sarà d’aiuto. Amore: in coppia, i momenti a due sono all’insegna della felicità e nonostante il budget sia forse un po’ limitato con il partner farete dei progetti. Soli: attraverso un vecchio amico/a entrerete in un nuovo giro e, chissà, potrebbe scapparci un flirt.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com