Oroscopo Pesci 7 aprile 2020. Caterina Galloni: più leggerezza

Oroscopo del 7 aprile 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): più leggerezza.

E’ una giornata positiva e vi farà piacere offrirvi qualcosa: in questo momento può essere solo un buon pranzetto o lasciare mentalmente alle spalle la sensazione di vivere un incubo (la quarantena).

Venere in Gemelli, infatti, sosta nel vostro settore della casa – fino ad agosto – e attualmente spesso vi chiedete quando terminerà l’isolamento ma nessuno può dare una risposta. Ma oggi, vivrete tutto in modo meno pesante.

Amore: in coppia, conversazioni, accordi, compromessi: oggi siete molto rassicuranti. Soli: dopo aver riflettuto per ore, deciderete di chiamare un/a ex. E non è escluso che abbia voglia di riconquistarvi!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com