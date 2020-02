Oroscopo Pesci 7 febbraio 2020. Caterina Galloni: no alle spese futili

Oroscopo del 7 febbraio 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): no alle spese futili.

Con l’arrivo di Venere in Ariete, al centro della scena più che l’amore c’è il denaro. Fino al 4 marzo è probabile dobbiate far fronte ad alcune spese utili ma siete pregati di non cedere a quelle futili. Potrebbe infatti piacervi un oggetto, sembrarvi indispensabile quando in realtà non ne avete bisogno. Spendete, dunque, solo per l’essenziale. La buona notizia è che se il transito non vi rende pratici sulla gestione del denaro, potreste avere ottime idee per guadagnare di più. Amore: in coppia, tutto va bene, non c’è una nuvola, anche se il lavoro vi prende tempo ne trovate sempre per il partner. Soli: un ex torna alla carica e voi sarete pieni di dubbi: la cosa migliore è prendere tempo per riflettere.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com