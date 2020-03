Oroscopo Pesci 7 marzo 2020. Caterina Galloni: una pausa rigenerante

Oroscopo del 7 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): una pausa rigenerante.

Se avete la sensazione che alcuni aspetti della vostra vita siano ormai entrati nella routine, potreste aver voglia di prendere le distanze stando in compagnia degli amici. Andare in posti e ambienti diversi sarà rigenerante, anche se si tratta di poche ore o di una sola giornata: sarà suffiente a guardare le cose in modo diverso e operare un cambiamento.

Amore: in coppia, la relazione è solida ma avreste bisogno di stare per conto vostro. Parlatene sinceramente con il partner che sicuramente capirà. Soli: fascino irresistile, potete conquistare chi volete a patto che il timore di sbagliare non prenda il sopravvento e sia un freno alle spontaneità.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com