Oroscopo Pesci 8 aprile 2020. Caterina Galloni: rinunciare a un desiderio

Oroscopo del 8 aprile 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): rinunciare a un desiderio.

Il Plenilunio in Bilancia punta i riflettori su una questione di denaro. Potete affrontare una spesa o al contrario farne a meno? Cercate di fare uno sforzo perché per il Pesci è praticamente impossibile rinunciare a un suo desiderio, anche se non sempre ha i soldi necessari per esaudirlo.

Al contempo, il Plenilunio accentua la vostra generosità: non è escluso che offriate del denaro per una nobile causa. Amore: in coppia, oggi sfoggiate ottimismo e il partner attraverso tante dolci attenzioni, darà prova del suo amore. Soli: conquistate e lasciatevi conquistare: ciao solitudine, benvenuto amore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com