Oroscopo Pesci 8 marzo 2020. Caterina Galloni: accettare gli inviti

Oroscopo del 8 marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): accettare gli inviti.

La congiunzione Venere-Urano in Toro è un invito a movimentare il quotidiano. E’ una domenica in cui recarvi in posti diversi dal solito e, se siete soli, fare un incontro. Detto questo, amici e persone care potrebbero ugualmente mettervi in contatto con una persona che vi piacerà.

In entrambi i casi, seguite il sesto senso e vi metterete al riparo da illusioni e delusioni. Più in generale, accettate gli inviti che arrivano: vietato chiudervi in casa, dite no alla pigrizia! In coppia, è la giornata ideale per mostrare apertamente al partner i sentimenti che provate, la passione, senza moderazione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com