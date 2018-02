Oroscopo Pesci del 1 febbraio 2018

Oroscopo del 1 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

responsabilità che…

Parecchio lavoro, molte responsabilità che vi sembrano pesanti… Vorreste lamentarvi ma sapete che non sarebbe presa bene. Potreste aver già detto, al proposito, ciò che pensate e vi abbiano risposto che non c’era motivo di lamentarvi. Sul momento non avete osato dire ciò che realmente pensavate ma ora non riuscite a mandar giù alcune parole, forse del boss.

