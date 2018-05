Oroscopo Pesci del 1 maggio 2018

Oroscopo del 1 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

un po’ stressati…

Iniziate la giornata al top, vi sentite liberi come l’aria e poi, nel pomeriggio l’entrata della Luna in Sagittario vi ricorderà le responsabilità, circolerà un po’ di stress, vi farete carico di parecchie cose. In ogni caso, se una persona dovesse pretendere molto senza dare nulla in cambio, forse dovreste farglielo notare con decisione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]