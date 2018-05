Oroscopo Pesci del 10 maggio 2018

Oroscopo del 10 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

in perfetta sintonia con…

La Luna nel vostro segno forma un buon aspetto con Giove: gi amici tendono a essere di supporto senza essere soffocanti e ciò vi si addice perfettamente. E’ una giornata in cui vi sentite in splendida sintonia con chi vi circonda, partner compreso! Nati dal 7 all’11 marzo: in qualsiasi situazione cercate la verità, fate un bagno nella realtà, non circondatevi da una cortina di fumo.

